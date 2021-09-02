В США с марта выбросили свыше 15 млн доз вакцины от коронавируса

По данным телеканала, четыре национальные сети аптек заявили, что у каждой из них потеряно по меньшей мере 1 млн доз вакцины за шесть месяцев. Самый высокий показатель оказался у компании Walgreens – она утратила около 2,6 млн доз препарата против COVID-19.Данные, размещенные центрами по контролю и профилактике заболеваний США, не являются точными, поскольку известны не все факты потери вакцины. Некоторые штаты и федеральные поставщики препаратов такие сведения не предоставляли. В связи с этим реальное число выброшенных доз может оказаться больше.В отчете не указана причина, по которой препарат был выброшен. Телеканал уточняет, что существует несколько причин, по которым в пунктах вакцинации могут отмечать дозы как испорченные: от нарушения целостности сосуда или неправильного разбавления вакцины до неисправности оборудования для хранения ампул.Вместе с тем число утилизированных доз в данный момент составляет небольшую часть от общего количества вакцин, вводимых пациентам в США.В то же время в США выбросили значительно больше доз вакцины, чем многие бедные страны имеют для всего своего населения в настоящее время.– обратила внимание