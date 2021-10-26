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  2. В США с 8 ноября туристам будет разрешен въезд при наличии COVID-сертификата и ПЦР-теста

В США с 8 ноября туристам будет разрешен въезд при наличии COVID-сертификата и ПЦР-теста

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госдепартамента.

Иллюстративное фото

Прилетевшие в США туристы должны будут предоставить COVID-сертификат о пройденном курсе вакцинации препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения, и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до посадки. В США утверждены вакцины, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Кроме них во Всемирной организации здравоохранения также одобрили препараты AstraZeneca института Serum в Индии и Sinopharm (Китай).

Отмечается, что правило не распространяется на детей в возрасте до 18 лет и людей с медицинскими противопоказаниями. Им нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за сутки до прилета в страну.

Граждане США, возвращающиеся на родину, не обязаны предъявлять COVID-сертификат.

Фото: pixabay.com
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