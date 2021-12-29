В США резко возросло количество госпитализаций детей с коронавирусом

Число госпитализаций детей до 17 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19 в США за последние две недели возросло примерно на 48%. Это следует из данных центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет РИА Новости.
По информации регулятора, количество пациентов до 17 лет, поступивших в медучреждения с выявленным COVID-19, на минувшей неделе выросло на 48,2% по сравнению с неделей, завершившейся 19 декабря.
Если с 13 по 19 декабря число детских госпитализаций на 100 тысяч человек в среднем составляло 206, то с 20 по 26 декабря оно достигло отметки 305.
Уточняется, что пик поступлений пришелся на неделю с 29 августа по 4 сентября. Тогда средний показатель вырос до 342.
CDC приводят данные с 1 августа минувшего года. Более ранняя информация недоступна.
В США, где проживают 333 892 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 54 148 544 раза. Общее число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции составило 842 161. Вылечились в стране 41 325 110 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19. Болеют в настоящий момент 11 981 273 человека с коронавирусом.