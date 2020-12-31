Сотрудник медицинского учреждения Aurora Medical Center испортил около 500 доз вакцины от СOVID-19 компании Moderna. Об этом сообщает телеканал WBAY.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Графтон американского штата Висконсин. Работник достал из холодильника 57 упаковок с вакцинами и не положил их обратно. В результате из-за ненадлежащего хранения более 500 доз препарата пришлось выбросить.
В ходе опроса обвиняемый рассказал, что все действия совершал сознательно. Мотивы преступления не раскрываются. Имя и данные сотрудника не сообщаются, из компании его уволили.
Официальный представитель организации Advocate Aurora Health отметил, что руководство опечалено тем, что действия работника приведут к задержке получения вакцины для более 500 человек.
По данному факту ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США проводят проверку.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
913
В США работник медцентра намеренно испортил 500 доз вакцины от коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter