В США при стрельбе на набережной ранения получили 12 человек

Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу по людям в американской Пеории (штат Иллинойс), в результате чего ранения получили 12 человек, передает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в воскресенье около 5 утра по местному времени на городской набережной, где находились около 200 человек.

Двое пострадавших получили серьезные ранения в спину и находятся в тяжелом состоянии. Жизням остальных раненых ничего не угрожает.

Другие подробности происшествия не уточняются. Полиция пока не располагает данными о подозреваемых.