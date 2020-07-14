В США презентовали возрожденный внедорожник Ford Bronco

В США представили возрожденный внедорожник Ford Bronco. Пятое поколение модели завершило существование в 1996 году. И вот теперь американский производитель выводит на рынок новую реинкарнацию внедорожника, который должен потеснить основного конкурента – Jeep Wrangler.





Bronco это серьезный рамный внедорожник, родственник пикапа Ranger, с постоянным полным приводом и раздаточной коробкой. Передняя подвеска независимая, сзади – неразрезной мост. Клиренс от 213 до 211 мм (у версии с внедорожным пакетом Sasquatch клиренс вырастет еще на 56 мм).





Кроме классической трехдверной версии автомобиль впервые получил и пятидверную. Как и у Wrangler, кузов Bronco можно трансформировать, сняв крышу и двери (последние в отличие от Wrangler можно сложить в багажник).













Дизайн внедорожника перекликается с предшественниками. Такой же брутальный внешний вид, угловатые формы, такие же лаконичные круглые фары. Вместо надписи Ford посреди решетки радиатора, теперь там располагается название модели – Bronco.





Внедорожник комплектуется турбированными моторами EcoBoost. Это четырехцилиндровый двигатель объемом 2,3 литра, который выдает 273 л.с. и 420 Нм и сочетается с 7-ступенчатой механикой или 10-ступенчатым автоматом. Также в линейке шестицилиндровый мотор на 314 л.с. и 542 Нм, работающий в паре с 10-ступенчатым автоматом.





Салон выглядит современно, к услугам владельца большой мультимедийный дисплей - 8 или 12 дюймов. При этом внутреннюю часть машины можно мыть прямо из шланга – предусмотрены специальные дренажные отверстия, электроника изолирована, а сам интерьер сделан из водостойких материалов.









Bronco играет в той же ценовой нише, что и Jeep Wrangler. Цены на Bronco стартуют от 28,5 тысячи долларов, стоимость Wrangler стартует от 28,3 тысячи долларов.





Также в семействе Bronco есть построенный на платформе Kuga Bronco Sport. Но это уже совсем иная машина - кроссовер с несущим кузовом.