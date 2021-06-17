Сенат Конгресса США проголосовал за данный проект закона единогласно, Палата представителей утвердила документ. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подпишет законопроект сегодня, передает ТАСС.
День освобождения рабов отмечают в США 19 июня. В прошлом году праздник уже пытались сделать федеральным, но тогда голосование по законопроекту заблокировал сенатор Рон Джонсон, мотивировав это серьезными потерями для экономики.
День освобождения уже отмечают на своем уровне 49 из 50 штатов, за исключением Гавайев, а также федеральный округ Колумбия.
16-й президент США Авраам Линкольн 1 января 1863 года издал прокламацию об освобождении рабов. Документ не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США в 1861–1865 годах. В декабре 1865-го была принята 13-я поправка к Конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны. А 19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в Техасе – последнем из Конфедерации южных штатов, где это произошло.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1061
В США появится новый федеральный праздник в честь отмены рабства
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter