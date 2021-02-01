В США полицейские распылили перцовый газ при задержании девятилетней девочки

Задержание сняли на видео. На нем видно, как сотрудники полиции принуждают ребенка сесть в служебный автомобиль. Девочка в ответ кричала, что никуда не пойдет и хочет увидеть своего отца. В какой-то момент офицер распылил перцовый газ.После публикации видео заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсон заявил, что задержанная девочка склонна к самоубийству. По его словам, она поссорилась со своей матерью и угрожала убить их обоих.Будут ли применяться какие-либо меры в отношении офицера, распылившего перцовый газ, в полиции не сообщили.Мэр Рочестера Лавли Уоррен заявила, что видео ее встревожило.– высказалась мэр.