В США поезд сошел с рельсов и загорелся

Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в американском Темпе (штат Аризона), информирует городская полиция в Twitter.

Инцидент произошел в среду около 06:00 по местному времени (16:00 по Минску). «Полиция и пожарная охрана Темпе находятся на месте схода поезда с рельсов и крупного пожара над [озером] Темпе-Таун-Лейк», – говорится в сообщении.

Правоохранители ограничили движение на некоторых дорогах рядом с озером, а также к западу от центра города. Кроме того, из соображений безопасности была оцеплена вся зона Темпе-Таун-Лейк.

A train derailment in Tempe, Arizona, left a huge fire burning on a bridge over Tempe Town Lake. pic.twitter.com/wfeAoScZiN