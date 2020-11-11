В США почти 80 процентов респондентов считают, что президентские выборы выиграл Байден

Согласно приведенным данным, 79 процентов респондентов назвали победителем Байдена, 3 процента – действующего президента Соединенных Штатов Америки республиканца Дональда Трампа. 13 процентов уверены в том, что итоги выборов пока еще не подведены. А 5 процентов опрошенных не смогли ответить на поставленные вопросы.По словам исследователей, с тем, что победу одержал Джозеф Байден, согласны почти все респонденты из числа демократов и порядка 60 процентов опрошенных республиканцев.Исследование провели с 7 по 10 ноября. В нем приняли участие около 1,3 тысячи человек по всем США. Вопросы респондентам задавались по сети.