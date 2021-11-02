В США отреагировали на ребрендинг Facebook

Так, 68% американцев заявили, что не заинтересованы в использовании проекта виртуальной и дополненной реальности Meta. Интерес к метавселенной в основном проявляют мужчины и молодежь, а также жители городских районов.Кроме того, примерно половина опрошенных (51%) связывают переименование с попыткой руководства компании оградиться от негатива в СМИ.Результатами опроса подтверждается, что 54% американцев отрицательно относятся к генеральному директору Meta Марку Цукербергу, а 22% поддерживают его.Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября текущего года, в нем принимали участие 2200 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно два процентных пункта.Напомним, компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг подчеркнул, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) менять не планируют.Ребрендинг произошел на фоне ряда скандалов, связанных с разоблачениями в прессе неэтичных практик компании, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение контента, который разжигает ненависть.Компания также столкнулась с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой обвинили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.Опрошенные РИА Новости специалисты считают, что переименование компании знаменует собой ее попытку уйти от ответственности за прежние ошибки, но вряд ли поможет ей вернуть прежний имидж и доверие пользователей.