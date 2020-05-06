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  2. В США отказались сокращать добычу нефти

В США отказались сокращать добычу нефти

Железнодорожная комиссия Техаса, регулятор нефтяной отрасли штата, не будет пропорционально снижать добычу нефти для местных компаний. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора, пишет Лента.ру.


Вместо этого приняли решение приоритетно поддержать компании, которые добывают до тысячи баррелей в день, и отменить ряд ограничений на консервацию и открытие скважин. Также им позволили помещать нефть в альтернативные хранилища.

Такое решение поддержали два из трех участников комиссии. Они отметили, что теперь компании сами смогут выбирать, каким будет сокращение производства, которое даст им возможность удержаться на рынке.

Райан Ситтон, третий участник комиссии, был категорически против такого подхода. В своем Twitter он написал, что выполнить свою работу органу помешало политическое давление.

Ранее он же выступал за совокупное ограничение добычи в мире на 20 миллионов баррелей в сутки, что нельзя осуществить без участия США. В противном случае, уверен Ситтон, переполненность хранилищ в ближайшем будущем заставит снижать добычу уже на 30 миллионов баррелей.

Техас — крупнейший нефтяной регион США, на который приходится 40% добычи. Поэтому решения, которые принимают в нем, существенно влияют на всю отрасль в стране. В последний раз ограничивали добычу в Техасе полвека назад.

В апреле 23 страны в формате ОПЕК+ договорились снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей. При этом участники переговоров считали, что другие производители уберут с рынка еще 5-10 миллионов баррелей. Сделка вступила в силу 1 мая, но объем сокращений, а на которые пойдут США, Канада, Бразилия и другие крупные нефтяные страны все еще не установлен.

На утро среды, 6 мая, нефтяные котировки, которые увеличивались с начала месяца, остановились. Сорт Brent удерживается на уровне выше 30 долларов за баррель, а WTI опустился ниже 25 долларов.
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Фото: Рейтер
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