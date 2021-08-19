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В США около 35 человек пропали без вести после наводнения

Как минимум 35 человек считаются пропавшими без вести в округе Хейвуд (штат Северная Каролина) после наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред". Это следует из информации, предоставленной телеканалом CNN, передает ТАСС.


Согласно информации источника в полиции, на которого ссылается CNN, первые сообщения о поднимающемся уровне воды поступили днем 16 августа. В районы, столкнувшиеся со стихией, прибыли спасатели. В тот же день началась эвакуация населения.

В настоящее время 54 находящихся в пострадавшей зоне человека спасены, судьба приблизительно 35 граждан до сих пор остается неизвестной.

В отчете Национального центра США по наблюдению за ураганами отмечается, что тропический шторм "Фред" направляется к северо-востоку со скоростью 28 километров в час. Порывы ветра в его пределах достигают 11 метров в секунду.

Фото: pixabay.com
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