В США одобрили вакцину Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Согласно информации портала Axios, члены специальной комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать вакцинироваться двумя дозами указанного препарата детям в США в возрасте от 5 до 11 лет. Уточняется, что доза вакцины для детей данной возрастной группы будет равняться примерно третьей части от дозы взрослого человека. Ее намерены вводить с интервалом три недели. Препарат может поступить в продажу уже в пятницу.Накануне управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США также одобрило применение препарата против коронавирусной инфекции от компаний Pfizer и BioNTech для детей 5–11 лет.По данным университета Джонса Хопкинса, в США положительный результат теста на коронавирус за все время получили по меньшей мере 45,9 млн человек, умерли более 745,8 тыс. пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев инфицирования приходится на штамм "дельта".