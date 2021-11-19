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  2. В США одобрили третью дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних

В США одобрили третью дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних

Американский медицинский регулятор FDA одобрил бустерную зону вакцины против коронавирусной инфекции производства Moderna для всех совершеннолетних жителей страны, пишет РИА Новости.


- Бустер может использоваться всеми лицами старше 18 лет, кто прошел первичную вакцинацию любой другой разрешенной или одобренной вакциной от COVID-19, - уточняется в пресс-релизе компании-производителя.

Такое же решение ожидается и для препаратов производства Pfizer. Накануне эти вакцины были одобрены для граждан старше 65, лиц с сопутствующими заболеваниями и тех, кто много работает с людьми.
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Фото: РЕЙТЕР
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