В США одобрили третью дозу вакцины Moderna для всех совершеннолетних

Американский медицинский регулятор FDA одобрил бустерную зону вакцины против коронавирусной инфекции производства Moderna для всех совершеннолетних жителей страны, пишет РИА Новости.
- Бустер может использоваться всеми лицами старше 18 лет, кто прошел первичную вакцинацию любой другой разрешенной или одобренной вакциной от COVID-19, - уточняется в пресс-релизе компании-производителя.
Такое же решение ожидается и для препаратов производства Pfizer. Накануне эти вакцины были одобрены для граждан старше 65, лиц с сопутствующими заболеваниями и тех, кто много работает с людьми.