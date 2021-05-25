Военный самолет компании Draken упал недалеко от начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в США. В результате происшествия погиб пилот. Об этом сообщает FOX News.
Самолет под управлением пилота компании Draken взлетел с базы ВВС Неллис, которая располагается в 13 км от Лас-Вегаса. Согласно информации издания, ученики начальной школы сообщили, что услышали очень громкий звук.
На месте падения военного самолета находятся сотрудники экстренных служб, периметр оцеплен. Причины происшествия устанавливаются.
Фото: FOX News
Опубликовано:
1126
В США недалеко от школы разбился военный самолет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter