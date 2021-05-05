В ночь на 5 мая небольшой самолет упал на жилой дом в городе Хаттисберг в США. В результате происшествия погибли не менее двух человек, информирует ТАСС.
Телеканал WDAM со ссылкой на представителя местной полиции Райана Мура и сотрудника пожарной службы Дэнни Уэйда отметил, что сообщение о падении самолета поступило правоохранительным органам в 23:20 по местному времени. Источник телеканала Райан Мур рассказал о погибших, однако точное количество жертв не назвал. Позже сотрудник пожарной службы сообщил, что в результате происшествия скончались два человека.
– [Полиция] связалась с Федеральным авиационным управлением США для проведения расследования, – подчеркивается в публикации департамента полиции Хаттисберга в Twitter.
Фото: pixabay.com
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В США небольшой самолет упал на жилой дом
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