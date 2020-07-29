В США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская компания Moderna, занимающаяся разработкой вакцины от коронавируса, назвала примерную стоимость препарата. Так, курс вакцинации будет стоить 50-60 долларов, или 25-30 долларов за одну дозу.





Такая цена, как утверждает Financial Times, предполагается для США и других государств с высоким уровнем доходов.

При этом другие компании пообещали более низкие цены, по которым предполагается продавать вакцину от коронавируса. Американская Pfizer и германская BioNTtech заявляли, что вакцина будет стоить 19,5 доллара за дозу, а британско-шведская AstraZeneca - 3-4, передает ТАСС. В этой связи эксперты не исключают, что и Moderna пойдет на снижение цен на свой препарат.

Напомним, накануне в компании Moderna сообщили, что работа над вакциной от коронавируса вступила уже в третью фазу испытаний, в которой примут участие до 30 тыс. добровольцев.