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В США нашли останки одного из древнейших родичей млекопитающих

В Аризоне нашли пока самые древние для континента останки цинодонта – древнего родича млекопитающих, который жил около 220 миллионов лет назад. Статью с описанием находки опубликовал научный журнал Biology Letters.

Макет цинодонта. © Adwo/Shutterstock/FOTODOM

"Это открытие значительно расширяет наши представления о географии и среде, в которой проходила ранняя эволюция млекопитающих. В частности, теперь мы можем говорить, что влажный климат играл важную роль в жизни наших древнейших предков и их ближайших родичей", – рассказал один из авторов исследования, палеонтолог из Политехнического университета Виргинии (США) Бен Клигмэн.

Пока палеонтологи не могут точно сказать, когда возникли первые млекопитающие и как они выглядели. Ученые предполагают, что первые представители этого класса появились одновременно с первыми динозаврами около 220 миллионов лет назад, в середине триасового периода. Структура зубов самых древних из известных науке примитивных млекопитающих говорит в пользу того, что древнейшие предки человека были небольшими животными, которые питались насекомыми и фруктами, пишет ТАСС.

Долгое время исследователи считали, что млекопитающие начали "расти" и занимать новые экологические ниши уже после вымирания динозавров. Однако последние исследования показывают, что это начало происходить еще за 20 миллионов лет до падения астероида, который уничтожил всех гигантов мезозойской эры.

Во время работы на территории национального парка Петрифайд-Форест, который находится на северо-востоке Аризоны, Клигмэн и его коллеги нашли одни из самых древних останков цинодонтов – ближайших родичей первых млекопитающих. В месте раскопок залегают породы формации Чинле, которые образовались в конце триасового периода – в то время, когда южная часть США находилась на экваторе и отличалась очень жарким и влажным климатом.

Изучая отложения того времени, Клигмэн и его коллеги обнаружили окаменелые фрагменты челюсти, зубов и костей небольшого насекомоядного цинодонта. Его назвали на смеси латыни и древнегреческого Kataigidodon venetus, то есть "синий грозовой зуб". Это связано с тем, что останки животного палеонтологи нашли на склонах гор, которые местные жители называют Грозовой грядой, а породы гор имеют необычный голубой цвет.

Судя по размерам челюсти Kataigidodon venetus, этот теплокровный сосед динозавров и древних крокодилов относительно невелик – в длину его тело не превышало 10 сантиметров, а по массе – нескольких десятков граммов. Открытие животного стало большим событием для ученых, так как останки предков млекопитающих и их родичей на территории Северной Америки находят очень редко из-за особенностей ее геологической истории.

Обнаружение этих останков говорит о том, что предки млекопитающих жили не только в умеренном поясе, но и в регионах с тропическим и экваториальным климатом. Это значительно расширяет их ареал и возможные траектории эволюции, заключили ученые.
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