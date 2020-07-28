Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса

В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса

Минздрав США дал разрешение на начало третьего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил вице-президент США Майкл Пенс.


По его словам, третий этап испытаний с участием около 30 тыс. человек пройдет в 89 центрах на всей территории США.

Разрабатывает вакцину фармацевтическая компания Moderna, передает ТАСС. Испытания начались в марте.

На программу разработки вакцины Конгресс выделил 10 млрд долларов. Цель – готовый для вакцинации препарат в следующем году. "Мы сейчас приобретаем около миллиарда шприцев и игл для того, чтобы вакцинировать американцев", - заявил Пенс.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что американская компания Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания.

На создание вакцины власти США предоставили$1,2 млрд долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, 486 млн - американской биотехнологической компании Moderna и 456 млн - компании Johnson & Johnson. Также над созданием вакцины в США работают компании Merck и Novavax.

ФОТО: pixabay


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Белорусские легкоатлеты проведут репетицию Олимпиады
В Минске сотрудники милиции с помощью оружия задержали наркоторговцев
Лукашенко поздравил Григория Белоцерковского с юбилеем
Терапевт из Бешенковичей Василий Богданович больше 40 лет продолжает дело отца
Иракская авиабаза подверглась ракетному удару
В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса
Рабочая поездка Лукашенко в Несвижский район, данные ЦИК о количестве избирателей и приговор по «делу банкиров». Главное за понедельник
Гороскоп на 29 июля
Новый российский робот поможет космонавтам во время работы за бортом МКС
В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Честные выборы глазами детей
Актриса нанесла автозагар перед сном - и вот что стало утром
Мониторинговые группы помогали врачам по всей стране бороться с коронавирусом: как это было
Землетрясение произошло у берегов Аляски
На контроле Президента. Газификация
Райан Рэйнольдс пообещал заплатить тому, кто вернет канадке игрушку
Фотофакт. Фестиваль воздушных шаров в парке рельефов Данься
В сеть попали первые живые фото шлема виртуальной реальности Oculus Quest S
Брестское «Динамо» узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги чемпионов
Ученые химфака БГУ создали биоразлагаемые каркасы для сращивания костей
«9,5 миллиона тонн зерна в этом году – минимум, который должны взять». Рабочая поездка Президента в Несвижский район
мнение
Вадим ГИГИН
О конституции, лошадях и не только…
Netflix снимет приквел «Ведьмака»
Экзотика прижилась: белорусские ученые разрабатывают новые сорта абрикосов, персиков и винограда
Посевы зерновых - 336,4 тысячи гектара: жатва в Могилевской области набирает обороты
Cоздание центров поддержки предпринимательства, бизнес-кооперация, развитие села: мы узнали, как реализуется проект помощи в экономическом развитии 12 районов страны
«Сделано!»: к 2025 году в стране будет примерно 100 тысяч владельцев электромобилей
Память Игоря Лученка и Геннадия Цитовича почтут на «Беларусь 3»
«Сделано!»: мы научились делать компоненты, на базе которых можно создавать электромобиль
«Сделано!»: электробусы «Белкоммунмаша» поставляются более чем в 23 страны мира
Стала известна новая дата выхода фильма «Довод»
iPhone 11 может подешеветь: смартфоны Apple начали собирать в Индии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пять процентов
Звезда «Рассказа служанки» снимется в сериале Леонардо Ди Каприо для Apple
В Великобритании запретят рекламу фастфуда
Китайский крупногабаритный самолет-амфибия AG600 совершил первый полет над морем
Банкомат, оборудованный шиммером, обнаружили в Минске
В Остромечево Брестского района в начале следующего года выделят 300 участков под застройку
Насколько безопасно предоставлять персональные данные новым онлайн-платформам?
За последние годы Минск изменился до неузнаваемости – зампред Мингорисполкома
В этом году в Могилеве благоустроят около 20 объектов
Завод фармацевтики взорвался в Китае
Пьяный виновник ДТП ранил мужчину в Минске
мнение
Елена ЯСКО
Дешевле и безопаснее отдыхать дома
Тимати покинул лейбл Black Star
Бывший пилот Формулы-1 разбил редкий McLaren Senna
Какой уход нужен клубничнику после плодоношения
Авторы
СКАНИРУЙТЕ