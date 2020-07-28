В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса

Минздрав США дал разрешение на начало третьего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил вице-президент США Майкл Пенс.





По его словам, третий этап испытаний с участием около 30 тыс. человек пройдет в 89 центрах на всей территории США.

Разрабатывает вакцину фармацевтическая компания Moderna, передает ТАСС. Испытания начались в марте.

На программу разработки вакцины Конгресс выделил 10 млрд долларов. Цель – готовый для вакцинации препарат в следующем году. "Мы сейчас приобретаем около миллиарда шприцев и игл для того, чтобы вакцинировать американцев", - заявил Пенс.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что американская компания Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания.

На создание вакцины власти США предоставили$1,2 млрд долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, 486 млн - американской биотехнологической компании Moderna и 456 млн - компании Johnson & Johnson. Также над созданием вакцины в США работают компании Merck и Novavax.

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