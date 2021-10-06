В США начали отказывать в трансплантации не привившимся против коронавируса пациентам

В американском штате Колорадо начали отказывать в пересадке органов пациентам, которые не получили прививку от коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
Согласно информации издания Washington Post, правила системы здравоохранения UCHealth оказались в центре внимания 5 октября, когда представитель штата Тим Гейтнер заявил, что одной из жительниц населенного пункта Колорадо-Спрингс, которая не получила прививку против коронавируса, было отказано в трансплантации почки. Гейтнер отметил, что данное решение "отвратительно", а также показал письмо, поступившее пациентке из медучреждения.
Отмечается, что на минувшей неделе женщина получила сообщение о том, что ее имя в перечне ожидания донорского органа будет "заблокировано" и у нее есть месяц для получения прививки. В противном случае ее удалят из списка.
Вместе с тем 6 октября UCHealth подтвердила, что почти все ее реципиенты трансплантатов и доноры органов должны пройти вакцинацию против COVID-19 в дополнение к иным прививкам и медицинским требованиям. Представитель системы здравоохранения Дэн Уивер подчеркнул, что другие центры трансплантации в США обладают такой же политикой или переходят на нее.
Как пишет издание, решение врачей может быть объяснено высокими рисками смертельного исхода в случае инфицирования среди пациентов, которым была проведена пересадка органов. По информации Дэна Уивера, уровень смертности от коронавируса у пациентов после трансплантации составляет от 20% до 30%, что намного выше среднего уровня летальных исходов в США. Кроме того, нельзя исключать риски передачи инфекции от донора к реципиенту.
– Врачи должны учитывать краткосрочные и долгосрочные риски для здоровья пациентов, когда они решают, рекомендовать ли трансплантацию органа, – считает Дэн Уивер.
Фото: pixabay.com