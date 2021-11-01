В США на Хэллоуин произошла серия массовых расстрелов – есть жертвы, почти 40 человек пострадали

В США с ночи пятницы, 29 октября, по утро воскресенья, 31 октября, произошло как минимум семь массовых расстрелов во время вечеринок в честь Хэллоуина. Подробности приводит издание The Sun.
В результате инцидентов 10 человек были убиты, 38 получили ранения.
По сведениям The Sun, хуже всего ситуация была в штате Калифорния, где зафиксировали три случая массового расстрела в указанный период. Еще два приходятся на Техас, по одному – на Иллинойс и Нью-Мексико. Эксперты отмечают, что Соединенные Штаты столкнулись с беспрецедентным всплеском убийств.
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