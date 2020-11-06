В США мэром города избрали французского бульдога

В разгар президентской гонки в США жители города Рэббит-Хэш в штате Кентукки выбирали местную «власть». Мэром стал французский бульдог по кличке Уилбур Бист, пишет New York Post.
Как сообщает историческое общество города, которое и проводит «выборы», свои голоса за кандидатуру бульдога отдали 13 143 американца из 22 985. Новоизбранный «мэр» легко обошел своих соперников бигля Джека Рэббита и золотистого ретривера Поппи. Впрочем, им достался «утешительный приз» – должности «послов» города.
Традиция избирать животное на должность мэра существует в Рэббит-Хэш с конца 1990-х. При этом, как уточняет Lenta.ru, реальной власти эти «выборы» никак не касаются. Их проводят, чтобы собрать деньги в фандрайзинговый фонд – потом они идут на благоустройство города. Для участия в голосовании нужно заплатить 1 доллар.
Фото: New York Post
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