Число случаев заражения COVID-19 в США превысило отметку в 27 миллионов, передает РИА Новости.
По информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и иных открытых источников, количество случаев заражения COVID-19 в стране достигло 27 008 096. Инфекция унесла жизни 463 482 человек.
Отмечается, что за сутки коронавирусом в США заболели 86 928 человек, умерли 1268 пациентов с COVID-19.
Фото: БЕЛТА
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В США количество диагностированных случаев COVID-19 превысило 27 миллионов
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