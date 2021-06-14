В американском штате Техас и в пустынном районе в Северной территории Австралии машины въехали в зрителей на гонках. Есть погибший, насчитываются десятки пострадавших, сообщает РИА Новости.
Фото: AP. Снимок носит иллюстративный характер
В Техасе автомобиль пробил ограждение, выехав за пределы грязевого трека, и врезался в толпу зрителей. Пострадали 29 человек, восемь из них были госпитализированы. В ходе инцидента также были повреждены три другие машины.
В Австралии пострадавших в ходе аналогичной аварии намного меньше – двое. Однако есть погибший – 60-летний зритель гонок скончался на месте происшествия после того, как автомобиль на высокой скорости въехал в толпу у гоночной трассы.
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В США и Австралии автомобили въехали в зрителей на гонках
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