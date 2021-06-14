В США и Австралии автомобили въехали в зрителей на гонках

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В Техасе автомобиль пробил ограждение, выехав за пределы грязевого трека, и врезался в толпу зрителей. Пострадали 29 человек, восемь из них были госпитализированы. В ходе инцидента также были повреждены три другие машины.В Австралии пострадавших в ходе аналогичной аварии намного меньше – двое. Однако есть погибший – 60-летний зритель гонок скончался на месте происшествия после того, как автомобиль на высокой скорости въехал в толпу у гоночной трассы.