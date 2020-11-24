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В США готовятся к процедуре передачи власти Байдену

Пентагон подтвердил участие в процедуре передачи власти Байдену. Об этом сообщает РИА Новости


Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США (GSA) фактически признало его победу на выборах и заявило, что готово начать процесс передачи президентских полномочий.

Сообщается, что GSA и представители штаба Байдена уже связались с Пентагоном. 

- Министерство получило уведомление, что, в соответствии с законом о передаче президентской власти, глава Управления общих служб предоставила переходному штабу Байдена и Харрис определенные ресурсы и услуги. <...> Мы немедленно начнем реализовывать наш план по предоставлению поддержки, — заявили в Минобороне.

Напомним, что выборы президента США состоялись 3 ноября, однако их окончательные итоги еще не объявлены. По предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. К слову, некоторые мировые лидеры уже поздравили его.

Сообщается, что действующий глава государства Дональд Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы" и отказывается признать поражение, однако он допустил начало формальных процедур передачи власти. В свою очередь, в штабе Байдена отметили, что вопрос об этом окончательно решен.

Инаугурация следующего президента США планируется 20 января 2021 года.

Фото: РИА Новости
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