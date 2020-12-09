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  2. В США дети украли Range Rover и проехали на нем более 160 километров

В США дети украли Range Rover и проехали на нем более 160 километров

В Нью-Йорке 12-летний мальчик сел за руль Range Rover родителей и вместе с 7-летней кузиной уехал в другой город. По информации журналистов, дети находились без присмотра взрослых совсем недолго. Мама только заскочила в душ, а когда вышла, никого не обнаружила, пишет RG.RU.


Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что дети сели в припаркованный рядом с домом внедорожник и уехали. Взрослые сразу же сообщили об инциденте полиции. Это было в 9 утра.

Через два часа система считывания номеров зафиксировала, что Range Rover проехал по мосту Веррацано. После этого за юными путешественниками выехала патрульная машина. Так как дети прибавили скорость, преследование было прекращено, чтобы не подвергать их опасности. В конечном счете полицейские потеряли автомобиль из виду.

Снова обнаружить беглецов удалось после 14 часов. К тому времени 12-летний водитель на белом Range Rover доехал уже почти до границы соседнего штата Делавэр. В общей сложности машина проехала более 160 километров от дома. Дети решили остановиться на площадке для отдыха и купить печенье. Они попытались приобрести товар с помощью родительской кредитной карты. В этот момент их зафиксировала полиция.

В итоге дети были возвращены домой в целости и сохранности, авто тоже не пострадало. Полиция считает, что инцидент мог спровоцировать челлендж из социальных сетей, по условиям которого нужно ехать на машине, пока не кончится топливо.

Фото: pixabay.com
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