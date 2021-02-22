В США количество умерших от COVID-19 больных оказалось больше, чем погибших в стране в результате боевых действий во время вьетнамской войны, а также Первой и Второй мировых. Об этом заявило издание The New York Times, информирует РИА Новости.
По данным Министерства по делам ветеранов, три войны унесли жизни 392,3 тысячи американцев, в то время как жертвами коронавируса стали более 498 тысяч человек.
Вместе с тем, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, США оказались наиболее подвержены пандемии: там количество заразившихся COVID-19 перешагнуло за отметку в 28,1 миллиона жителей. Максимальный суточный прирост инфицированных наблюдался второго января – тогда зарегистрировали почти 300 тысяч больных.
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В США число жертв коронавируса превысило боевые потери в трех войнах
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Фото: РЕЙТЕР