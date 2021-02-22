В США число жертв коронавируса превысило боевые потери в трех войнах

По данным Министерства по делам ветеранов, три войны унесли жизни 392,3 тысячи американцев, в то время как жертвами коронавируса стали более 498 тысяч человек.Вместе с тем, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, США оказались наиболее подвержены пандемии: там количество заразившихся COVID-19 перешагнуло за отметку в 28,1 миллиона жителей. Максимальный суточный прирост инфицированных наблюдался второго января – тогда зарегистрировали почти 300 тысяч больных.