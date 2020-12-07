В США во время онлайн-урока в Zoom школьник по имени Адан Льянос (Adan Llanos) случайно совершил самоубийство, сообщает lenta.ru со ссылкой на CBS Sacramento.
На уроке 11-летний мальчик присутствовал с отключенным звуком и камерой. По этой причине ни одноклассники, ни учитель не знали, чем занимался Льянос.
Сестра мальчика в тот момент находилась в онлайн-классе в соседней комнате, и именно она услышала выстрел, после которого зашла к брату.
Девочка сразу же связалась со своим учителем и попросила его вызвать скорую помощь. Ребенка доставили в ближайшую больницу вместе с родителями, однако медикам спасти его не удалось.
Изначально полицейские считали инцидент намеренным самоубийством. Позже родители сообщили, что ребенок застрелился случайно. Местный шериф подтвердил эти слова.
Фото: pixabay.com
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В США 11-летний школьник случайно застрелился во время онлайн-урока
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