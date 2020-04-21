В среду в Беларуси небольшие дожди и до 18 тепла, в пятницу потеплеет до +20

До конца рабочей недели в Беларуси местами все еще будут сохраняться ночные заморозки, но дневные температуры постепенно идут вверх.





В среду, 22 апреля, по республике ночью и утром местами ожидаются небольшие дожди, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. «Днем переменная облачность, преимущественно без осадков». Ветер северный 4—9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1… +6, местами по югу 0… -2, днем +10… +16, по юго-западу до 18 тепла.

В четверг, 23 апреля, будет преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 5—10 м/с, днем порывы до 14 м/с, проинформировали синоптики. Температура воздуха в ночные часы от -3 до +3, по западу +4… +5, днем +10… +16, в юго-западных районах +17… +18.

В пятницу, 24 апреля, днем местами по стране синоптики прогнозируют кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1… +6, при прояснениях до -3, днем по республике от +12 до +18, а по юго-западу до 20 градусов тепла.