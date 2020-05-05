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  2. В среду в Беларуси дожди, местами сильные, и от 3 до 18 тепла

В среду в Беларуси дожди, местами сильные, и от 3 до 18 тепла

Дождливую погоду обещают белорусские синоптики в ближайшие сутки.


В среду 6 мая в Беларуси будет облачно с прояснениями. «На большей части территории дожди, местами сильные, днем в отдельных районах грозы», — сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер северо-западный, северный 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6… +12, местами +3… +5, днем от +12 до +18.

В Минске и Гродно в среду ночью +8, днем +13

В Бресте +7/+13

В Гомеле +9/+17

В Могилеве +10/+17

В Витебске +10/+16

Повсюду временами дождь

По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 6 мая теплее всего было в 1954 году – плюс 26,7°С, а холоднее всего в 1999 – минус 2,7°С

В четверг 7 мая в республике сохранятся осадки. Ожидается преимущественно облачная погода. Ночью на большей части территории страны, днем местами по республике кратковременные дожди, утром и днем дожди ожидаются по юго-востоку, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер северный 6—11 м/с, порывы до 14 м/с, местами до 15—18 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2… +9, днем 9—16 тепла.

В конце рабочей недели осадки практически прекратятся, местами ожидаются ночные заморозки. В пятницу 8 мая синоптики обещают переменную облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку дожди. Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, по востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +7, местами до -3, а днем по стране будет от 10 до 17 градусов тепла.

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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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