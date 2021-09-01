В средней школе № 1 Черикова открылась памятная доска в честь Героя Советского Союза Евгения Николаенко

Торжественная линейка, посвященная первому сентября, в средней школе № 1 Черикова была особенной. Ребята пришли в родное учреждение образование, которому в начале лета присвоено имя Героя Советского Союза Евгения Макаровича Николаенко, легендарного военного летчика-истребителя. На празднике первого звонка на школе появилась и памятная табличка в честь авиатора. В торжестве участвовали представители Чериковского райисполкома, военного комиссариата, подшефные организации, а также родственник героического предка – двоюродный племянник Петр Николаенко.





Имя земляка, уроженца деревни Удога Чериковского района, уже увековечено в райцентре. 7 мая здесь открылся сквер в честь Евгения Николаенко. Следующим этапом стало присвоение школе его имени. Инициативу поддержали районные власти.

– Сегодня важный день для ребят – начало нового учебного года. Особенное время и для первоклассников. Наблюдала, как внимательно они слушали, когда играл Государственный гимн нашей страны. Уже с такого раннего возраста они должны становиться патриотами страны, а мы – прививать ребятам любовь к родине. Символично, что первый учебный день, как и последующие, дети проведут в школе с новым именем – Евгения Николаенко. Мы должны гордиться такими людьми. Хорошо, что помним такие имена, – отметила председатель Чериковского районного исполнительного комитета Александра Михеенко.





Один из инициаторов открытия памятной доски – именно двоюродный племянник авиатора Петр Николенко. Петр Владимирович гордится своим родственником:

– Именно эту школу в 1924 году и окончил Евгений Макарович. Он был выдающимся советским летчиком, получившим звание Героя в числе первых в Советском Союзе. В период Великой Отечественной войны являлся крупным авиационным начальником, обеспечивающим победу наших военно-воздушных сил. Наименованию школы предшествовала большая работа по сбору материала, которую выполнили с моим участием историки, краеведы, один из которых Василий Максименко. Старались не напрасно – сегодня учреждение образования носит имя моего родственника. Это позволит улучшить патриотическую работу со школьниками, молодежью.





После торжественной линейки ребята разошлись по своим классам. В каждом из них прошел урок, посвященный Году народного единства. В 11-м классе школьники разбирали это понятие в формате интерактива, вступали в дискуссии. Ребята сошлись в том, что одна из составляющих единства народа – его подвиг в годы Великой Отечественной. Одна из страниц войны посвящена знаменитым личностям. Среди них и Евгений Николенко – первый в Могилевской области боевой Герой Советского Союза. Высшая награда присвоена ему указом от 22 февраля 1939 года! К октябрю 1943 года он совершил 140 боевых вылетов, из них 30 – ночных. Участвовал в боях за Москву, Беларусь, в штурме Кенигсберга, битве за овладение портом и военно-морской базой Пиллау. Дети пообщались с родственником летчика, узнали новые подробности его биографии.





Комментарий начальника отдела по образованию, спорту и туризму Чериковского райисполкома Николая КОПАЕВА:

– В районе восемь учреждений образования, три из них городские. Всего в школах в этом году будут обучаться 1558 человек, 540 первоклассников. Первый урок, как и во всех школах страны, посвящен Году народного единства. Это важная и интересная тема. Патриотическому воспитанию, о чем неоднократно говорил Президент, нужно уделять особое внимание. Именно поэтому в учреждения образования появилась новая должность – руководитель по военно-патриотическому воспитанию. На человека, который будет занимать эту должность, возложен ряд обязанностей. Одна из главных – воспитать патриота нашей страны.

ЦИФРА

В средней школе № 1 Черикова в этом году 535 человек, в первый класс пошли 24 ребенка.

































































































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