В СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района рекордный урожай озимого ячменя – 121 центнер с гектара

Главный агроном Иван Головенко говорит, что рекордному урожаю способствовали идеальные погодные условия и строгое соблюдение технологии возделывания культуры. Засеяли 146 гектаров, почти вдвое больше, чем годом ранее. Нынешней осенью, возможно, площади под озимый ячмень будут вновь расширены:

– Убедились, что эта культура дает урожай выше, чем другие зерновые культуры. Последние годы донимает засуха, а озимый ячмень меньше страдает от жары, поскольку эффективнее использует влагу.

В целом Гродненский район – лидер по урожайности озимого ячменя в области: более 96 центнеров на круг. На втором месте Зельвенский – свыше 70 центнеров. А в целом по области эта цифра составляет 55,4 центнера, что почти на 14 центнеров выше аналогичного прошлогоднего результата. Среди хозяйств пальма первенства, естественно, принадлежит прогрессовцам. На втором и третьем местах СПК имени Деньщикова и имени В. И. Кремко этого же Гродненского района – 100,5 и 96,2 центнера соответственно.

По словам первого заместителя председателя Зельвенского райисполкома – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Евгения Грецкого, озимый ячмень сеяли пять сельхозорганизаций из семи. Всего 325 гектаров. В прошлом году в трех хозяйствах его было в три раза меньше. Озимый ячмень приобретает популярность из-за того, что дает неплохой урожай. Также его раньше можно убирать и иметь зерно на корм скоту. Это особенно важно для сельхозпредприятий, имеющих трудности с зернофуражом. Нынче урожайность его по району будет более 70 центнеров с гектара. Для Зельвенщины это хороший показатель. Самый высокий урожай ожидается в СПК «Сынковичи» – около 80 центнеров на круг.

Начальник управления растениеводства облсельхозпрода Сергей Сончик добавляет, что все зерновые в этом году выглядят лучше, чем в 2019-м. Но пока не началась жатва других культур, кроме ячменя, прогнозировать высокий урожай – дело неблагодарное. Ведь часто идут дожди, к тому же с ветром, из-за чего растения могут быть прибиты к земле. Если еще они начнут прорастать на корню, избежать потерь не удастся.