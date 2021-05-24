Им стал президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, пишет РИА Новости.
Уточняется, что за последние сутки состояние Арно увеличилось на 710 миллионов и достигло 186,3 миллиарда долларов. Это позволило ему занять первое место в списке миллиардеров Forbes Real-Time.
На втором месте в рейтинге – основатель Amazon Джефф Безос (186 миллиардов долларов), на третьем – глава Tesla и SpacеХ Илон Маск (147,3 миллиарда долларов). На четвертой строчке списка расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 миллиарда долларов), а замыкает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 миллиарда долларов).
Фото: AP
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В списке миллиардеров Forbes – новый лидер
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