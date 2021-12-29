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В спецвыпуске о Гарри Поттере появится Джоан Роулинг

Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг будет присутствовать в специальном выпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Об этом информирует газета Independent.


Отмечается, что в спецвыпуске актеры будут обсуждать, насколько сильно книги Роулинг повлияли на них лично, после чего в кадре появится сама писательница.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роулинг не будет принимать участие в спецвыпуске после ее скандальных высказываний о трансгендерах. 

Спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" расскажет историю создания фильма в формате интервью и бесед с актерами. Премьера состоится 1 января 2022 года на платформе HBO Max. 
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Фото: РЕЙТЕР
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