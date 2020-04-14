В созвездии Дракона открыли рекордно яркую вспышку сверхновой

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, — пояснил один из авторов статьи, астрофизик из Бирмингемского университета (Великобритания) Мэтт Николл.Существует несколько типов сверхновых, поведение и типичные свойства которых астрофизики за последние полвека изучили достаточно хорошо. Их яркость и другие свойства, как считали ученые, не могут превышать определенных значений. Это объясняется ограничениями, которые накладывает то, как проходит коллапс бывшего ядра звезд и как появляется волна разряжения в их недрах.В последние годы, как отмечают Николл и его коллеги, ученые начали сомневаться в том, что они хорошо понимают физические принципы, которые управляют рождением этих вспышек. Эти сомнения были связаны как с открытием так называемых "неудавшихся" сверхновых — умирающих престарелых звезд, которые просто исчезли с небосвода, так и с обнаружением нескольких необычно ярких всплесков, которые выходят далеко за рамки теоретических пределов яркости.Анализируя данные, которые собирал автоматизированный телескоп Pan-STARRS в феврале и марте 2016 года во время наблюдений за созвездием Дракона, европейские и американские астрономы открыли еще один подобный объект, который "нарушал" общепринятые представления о природе сверхновых.Ученые отмечают, что в конце февраля эта установка зафиксировала яркую вспышку света, которая возникла в одной из карликовых галактик. Свет от нее идет до Млечного Пути примерно 3 млрд лет. Проанализировав ее расположение и спектр, астрономы пришли к выводу, что они имеют дело с так называемой сверхновой типа IIn. Ее совокупная яркость была выше типичных значений для сверхновых примерно на три порядка.Прародителем этой сверхновой, как показали последующие наблюдения, была необычно крупная звезда массой в 50—100 раз больше Солнца. Только в таком случае, как отмечают ученые, ее гибель могла породить рекордно большое количество энергии, которое выделила умирающая звезда и горячие облака газа на ее месте в следующие два года после обнаружения SN2016aps.Столь большая масса звезды, в свою очередь, резко меняет представления ученых о ее гибели. Как предполагают Николл и его коллеги, вспышку SN2016aps могла породить так называемая парно-нестабильная сверхновая, самый мощный природный термоядерный взрыв во всем мироздании.Подобным образом гибнут очень крупные звезды с массой в 100—300 больше солнечной. Когда такие светила исчерпывают свои запасы водорода, в их центре образуется ядро из ионов кислорода. При достаточно высокой температуре оно начинает поглощать фотоны высоких энергий и превращать их в пары электронов и позитронов.В результате этого свет перестает удерживать звезду от коллапса, в результате чего ее ядро быстро сжимается и нагревается. В результате оно поглощает фотоны еще быстрее, и все светило превращается в огромную термоядерную бомбу, порождая вспышку огромной мощности. Астрономы давно пытаются найти следы существования подобных сверхновых, однако пока однозначных свидетельств их существования никто не нашел.Как предполагают Николл и его коллеги, в данном случае причиной взрыва было слияние двух достаточно больших звезд массой примерно в 60 раз больше солнечной. Подобный сценарий, по словам ученых, хорошо объясняет и необычно высокую мощность этой вспышки, а также то, почему SN2016aps окружает большое облако из газа и пыли.Если это действительно так, то подобные рекордно мощные сверхновые происходят значительно чаще, чем раньше считали астрофизики, предполагая, что прародители подобных вспышек существовали только в первые эпохи жизни Вселенной. Это значительно повышает шансы на то, что их будет открывать строящийся орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" и другие новые обсерватории, заключают ученые.