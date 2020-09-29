В созвездии Девы нашли рекордно яркую древнюю галактику со спящей черной дырой

Астрономы открыли в созвездии Девы древнюю галактику BOSS-EUVLG1, сверхмассивная черная дыра в которой спит, но сама галактика при этом рекордно ярко излучает в ультрафиолетовом диапазоне. Статью с результатами исследования принял к публикации научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.
Фото: DESI Legacy Imaging Surveys/Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC)
"Новые звезды в этой галактике формируются с огромной скоростью. Это происходит там в тысячу раз быстрее, чем в Млечном Пути, несмотря на тридцатикратную разницу в размерах. Это сопоставимо с тем, как быстро звезды вспыхивают в самых ярких инфракрасных галактиках. Однако в случае с BOSS-EUVLG1 мы увидели и их ультрафиолетовое свечение, так как в ней пока почти полностью нет пыли", – рассказал один из авторов работы, сотрудник Канарского института астрофизики Исмаэль Перес-Фоурнон, пишет ТАСС.
Ученые считают, что в центре всех галактик мироздания (предположительно) находится одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. Многие объекты такого рода – ученые называют их квазарами – в некоторых близлежащих галактиках постоянно притягивают и поглощают материю, выбрасывая часть ее в виде джетов – очень горячих, узких и ярких выбросов материи. Квазары – самые яркие источники рентгеновского, ультрафиолетового и других форм излучения высокой энергии.
С другой стороны, есть множество других галактик, в том числе и Млечный Путь, сверхмассивная черная дыра в которых находится в своеобразной спячке и не проявляет серьезных признаков активности. Поэтому подобные галактики, если они расположены на очень большом расстоянии от Земли, остаются незаметными практически для всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.
Перес-Фоурнон и его коллеги открыли исключение из этого правила, изучая древние галактики в рамках проекта BOSS-EUVLG. Цель этого проекта – исследование самых ярких объектов, которые существовали в первые эпохи "бытия" Вселенной и вырабатывали много ультрафиолетового излучения.
Астрономы надеются, что "перепись" и анализ свойств подобных галактик поможет им понять, как была распределена материя по мирозданию в первые эпохи после Большого взрыва. Это крайне важно для того, чтобы оценить, как быстро расширялась Вселенная в первые эпохи существования, и узнать природу темной материи и темной энергии.
В общей сложности астрономы нашли семь десятков галактик, которые вырабатывали много ультрафиолетового и других форм излучения высокой энергии, существовали в первые 1,5–2,5 млрд лет после Большого взрыва. Свет от них идет до Земли от 10 до 12 млрд лет. Изначально Перес-Фоурнон и его коллеги считали, что в центре каждой из них есть активные и яркие квазары.
Когда астрономы начали детально изучать их с помощью оптического телескопа GTC, установленного на Канарских островах, то с удивлением обнаружили, что в одном из этих объектов, получившем имя BOSS-EUVLG1, активной сверхмассивной черной дыры нет.
В частности, в спектре этой галактики, по словам исследователей, нет намеков на существование даже незаметных выбросов квазара. При этом он устроен таким образом, что все ультрафиолетовое излучение галактики порождается активностью молодых и крупных звезд, которые состоят из почти чистого водорода и гелия.
Расчеты ученых показывают, что для того чтобы поддерживать подобный уровень светимости, в этой галактике каждый год должно формироваться множество новых звезд, совокупная масса которых больше солнечной как минимум в тысячу раз. Это делает BOSS-EUVLG1 одной из самых быстрорастущих и активных галактик ранней Вселенной.
По мнению Переса-Фоурнона и его коллег, этот объект – первая стадия формирования крупных галактик, которые обычно скрыты от нас плотным коконом из пыли и газа и поэтому заметны только для микроволновых и инфракрасных телескопов.
Исследователи считают, что эта фаза в их существовании длится, по космическим меркам, относительно недолго – несколько миллионов лет.
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В созвездии Девы нашли рекордно яркую древнюю галактику со спящей черной дырой
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