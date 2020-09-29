Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В созвездии Девы нашли рекордно яркую древнюю галактику со спящей черной дырой

В созвездии Девы нашли рекордно яркую древнюю галактику со спящей черной дырой

Астрономы открыли в созвездии Девы древнюю галактику BOSS-EUVLG1, сверхмассивная черная дыра в которой спит, но сама галактика при этом рекордно ярко излучает в ультрафиолетовом диапазоне. Статью с результатами исследования принял к публикации научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.

Фото: DESI Legacy Imaging Surveys/Gabriel Pérez Díaz, SMM (IAC)

"Новые звезды в этой галактике формируются с огромной скоростью. Это происходит там в тысячу раз быстрее, чем в Млечном Пути, несмотря на тридцатикратную разницу в размерах. Это сопоставимо с тем, как быстро звезды вспыхивают в самых ярких инфракрасных галактиках. Однако в случае с BOSS-EUVLG1 мы увидели и их ультрафиолетовое свечение, так как в ней пока почти полностью нет пыли", – рассказал один из авторов работы, сотрудник Канарского института астрофизики Исмаэль Перес-Фоурнон, пишет ТАСС.

Ученые считают, что в центре всех галактик мироздания (предположительно) находится одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. Многие объекты такого рода – ученые называют их квазарами – в некоторых близлежащих галактиках постоянно притягивают и поглощают материю, выбрасывая часть ее в виде джетов – очень горячих, узких и ярких выбросов материи. Квазары – самые яркие источники рентгеновского, ультрафиолетового и других форм излучения высокой энергии.

С другой стороны, есть множество других галактик, в том числе и Млечный Путь, сверхмассивная черная дыра в которых находится в своеобразной спячке и не проявляет серьезных признаков активности. Поэтому подобные галактики, если они расположены на очень большом расстоянии от Земли, остаются незаметными практически для всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.

Перес-Фоурнон и его коллеги открыли исключение из этого правила, изучая древние галактики в рамках проекта BOSS-EUVLG. Цель этого проекта – исследование самых ярких объектов, которые существовали в первые эпохи "бытия" Вселенной и вырабатывали много ультрафиолетового излучения.

Астрономы надеются, что "перепись" и анализ свойств подобных галактик поможет им понять, как была распределена материя по мирозданию в первые эпохи после Большого взрыва. Это крайне важно для того, чтобы оценить, как быстро расширялась Вселенная в первые эпохи существования, и узнать природу темной материи и темной энергии.

В общей сложности астрономы нашли семь десятков галактик, которые вырабатывали много ультрафиолетового и других форм излучения высокой энергии, существовали в первые 1,5–2,5 млрд лет после Большого взрыва. Свет от них идет до Земли от 10 до 12 млрд лет. Изначально Перес-Фоурнон и его коллеги считали, что в центре каждой из них есть активные и яркие квазары.

Когда астрономы начали детально изучать их с помощью оптического телескопа GTC, установленного на Канарских островах, то с удивлением обнаружили, что в одном из этих объектов, получившем имя BOSS-EUVLG1, активной сверхмассивной черной дыры нет.

В частности, в спектре этой галактики, по словам исследователей, нет намеков на существование даже незаметных выбросов квазара. При этом он устроен таким образом, что все ультрафиолетовое излучение галактики порождается активностью молодых и крупных звезд, которые состоят из почти чистого водорода и гелия.

Расчеты ученых показывают, что для того чтобы поддерживать подобный уровень светимости, в этой галактике каждый год должно формироваться множество новых звезд, совокупная масса которых больше солнечной как минимум в тысячу раз. Это делает BOSS-EUVLG1 одной из самых быстрорастущих и активных галактик ранней Вселенной.

По мнению Переса-Фоурнона и его коллег, этот объект – первая стадия формирования крупных галактик, которые обычно скрыты от нас плотным коконом из пыли и газа и поэтому заметны только для микроволновых и инфракрасных телескопов.

Исследователи считают, что эта фаза в их существовании длится, по космическим меркам, относительно недолго – несколько миллионов лет. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Головченко: против Беларуси и России идут яростные информационные атаки
Рапота рассказал, от чего зависит будущее Союзного государства
Совфед: попыткам искажения истории важно противостоять вместе
Игорь Петришенко: сохраняя у молодежи память о великом прошлом, мы обеспечиваем великое будущее наших государств
Совфед России: уже видно, что Форум регионов завершится с хорошими показателями
Россия выступает за дальнейшее углубление экономического сотрудничества с Беларусью
Ученые нашли новый способ борьбы с раковыми клетками
В Индии почти вдвое сократилось производство чая
Головченко: форум стал эффективной площадкой
Состоялась презентация ультрасовременного купеобразного кроссовера компании Buick
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зомби с мозгами
Белорусская агропромышленная неделя БЕЛАГРО-2020 открылась в Минске - стрим
Путин: отношения Беларуси и России не подвержены ни времени, ни конъюнктуре
Выступление Лукашенко на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России
Лукашенко о сотрудничестве с Россией: серьезных подвижек не добиться без выполнения обязательств
Лукашенко: фальсификация истории – реальная угроза стабильности общества
Лукашенко: в Беларуси и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне
На Гомельщине стартовала благотворительная кампания «Забота»
Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и России: еще один важный шаг к укреплению сотрудничества
Караник: должно быть движение вперед, а не броуновское движение
Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в Союзном государстве
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Баклан и Людмила
Ученые выяснили, чем опасны татуировки
Международная специализированная выставка «Белагро-2020» открылась в Минске
В Минске завершено расследование дела о мошенничестве на сумму более 700 тысяч рублей
Врач рассказал, как снизить риск болезней сердца
Российский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с предприятиями белорусского легпрома
Акции протеста в Беларуси: выходные, от которых все уже устали
В Минске задержаны студенты, оклеветавшие командира минского ОМОНа
В сельхозорганизациях намолочено 8 миллионов тонн зерна
Минчанку оштрафовали за оскорбление милиционеров в мессенджерах
В созвездии Девы нашли рекордно яркую древнюю галактику со спящей черной дырой
мнение
Виктория КОХНО
﻿Не будем лаять друг на друга
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Сегодня состоится пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России
Представлено третье поколение Dacia Logan
Фотофакт. В Цюйфу прошла традиционная церемония в честь дня рождения Конфуция
Минское «Динамо» сыграет с «Северсталью» в чемпионате КХЛ
6 фактов о сердце
Хоккеисты "Тампы" стали обладателями Кубка Стэнли
Джей Ло похвасталась аппетитной фигурой - ей это удалось на 100%
29 сентября в Большом театре празднуют день рождения танго
В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом
мнение
Всеволод ШИМОВ
Швейцарская механика
Барановичский лесхоз планирует построить пеллетный завод
Кубок Беларуси по карате открыл олимпийские перспективы
72-му объединенному учебному центру подготовки прапорщиков и младших специалистов — 80 лет
Авторы
СКАНИРУЙТЕ