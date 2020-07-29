В создании препаратов от коронавируса задействуют самый быстрый американский суперкомпьютер

В работе по созданию вакцины от коронавируса и иных препаратов, связанных с лечением от этой инфекции, будут использовать самый быстродействующий в США суперкомпьютер. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социальных служб США.





Речь идет о суперкомпьютере Summit, который находится в Национальной лаборатории США в Ок-Ридже (штат Теннесси), которая принадлежит министерству энергетики. С помощью суперкомпьютера будут проводить комплексный анализ массивов данных, что, как ожидается, позволит быстрее выявить препараты, помогающие заразившимся коронавирусом.

Summit создан корпорацией IBM, передает ТАСС. На протяжении почти двух лет он являлся самым быстродействующим компьютером в мире, но в июне этого года утратил статус лидера, который перешел к японскому суперкомпьютеру "Фугаку" из государственного Института естественных наук.

В США за время пандемии зарегистрировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 148,8 тысячи летальных исходов.

ФОТО: wikimedia

