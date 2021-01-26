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В Советском районе Минска чествовали призеров районного этапа соревнований «Снежный снайпер»

Совсем скоро завершится областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. На этой стадии турнира определят лучших – тех, кто примет участие в финальном этапе, проведение которого запланировано на 12–14 февраля на главной биатлонной базе страны в «Раубичах».


В этом году за награды в финальном этапе будут бороться биатлонисты сразу в четырех возрастных категориях: в младшей – ребята 2009–2010 годов рождения, в средней – 2007–2008, в старшей – 2005–2006. Еще в одной группе посоревнуются ребята 2004 года рождения: поскольку в прошлом сезоне финальный этап «Снежного снайпера» не проводился из-за пандемии коронавируса, юноши и девушки этой возрастной категории не смогли определить лучших.

Традиционно «Снежный снайпер» в нынешнем сезоне стартовал с районных этапов, которые прошли во всех регионах страны. Накануне в администрации Советского района Минска чествовали биатлонистов, показавших лучшие результаты в этих соревнованиях.

– Кому-то может показаться, что победа на районных соревнованиях достается легко, но я по себе знаю, что это не так, – обращаясь к ребятам, отметил глава администрации Советского района Сергей Хильман. – Когда я учился в школе, старался стать призером таких состязаний, но были ребята быстрее, сильнее, шустрее. Вы же не только приняли участие в районных соревнованиях (а в них выступили 340 ребят), но и стали их призерами.

Сергей Хильман поздравил ребят с, возможно, не первой, но очень значимой победой и пожелал им дальнейших успехов:

– В стране, городе и нашем районе делается многое для того, чтобы вам было удобно заниматься спортом. За вами – результат. Прошел районный этап, впереди – городские соревнования, республиканские. Думаю, вам по плечу и эти высоты!

Одними из тех, кто готовится стартовать на следующем этапе «Снежного снайпера», стали 15-летняя Анна и 13-летняя Надежда Поповы, дочери победителя и серебряного призера Олимпийских игр – биатлониста Александра Попова. В прошлые годы в «Снежном снайпере» выступала их старшая сестра Анастасия, собравшая на турнире немалую коллекцию наград. Теперь в деле и младшие – они уже добились первых побед на районном этапе.

– Мы участвовали в соревнованиях впервые, – говорят девочки. – У нас и мама, и папа – спортсмены в прошлом, поэтому на лыжах стоим с детства. Когда предложили попробовать поучаствовать в «Снежном снайпере», согласились. До этого соревновались только в лыжных гонках, теперь – и в биатлоне. Как ни странно, стрелять было легко, хотя не занимались уже года два, а вот бежать было трудно. Мы удивились тому, что победили, а вот родители верили в то, что сможем, изначально. Теперь хочется пробиться в финал республиканских соревнований!
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Фото: Татьяна ПАСТУШЕНКО
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