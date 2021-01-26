В Советском районе Минска чествовали призеров районного этапа соревнований «Снежный снайпер»

В этом году за награды в финальном этапе будут бороться биатлонисты сразу в четырех возрастных категориях: в младшей – ребята 2009–2010 годов рождения, в средней – 2007–2008, в старшей – 2005–2006. Еще в одной группе посоревнуются ребята 2004 года рождения: поскольку в прошлом сезоне финальный этап «Снежного снайпера» не проводился из-за пандемии коронавируса, юноши и девушки этой возрастной категории не смогли определить лучших.Традиционно «Снежный снайпер» в нынешнем сезоне стартовал с районных этапов, которые прошли во всех регионах страны. Накануне в администрации Советского района Минска чествовали биатлонистов, показавших лучшие результаты в этих соревнованиях.– обращаясь к ребятам, отметилСергей Хильман поздравил ребят с, возможно, не первой, но очень значимой победой и пожелал им дальнейших успехов:Одними из тех, кто готовится стартовать на следующем этапе «Снежного снайпера», стали 15-летняя Анна и 13-летняя Надежда Поповы, дочери победителя и серебряного призера Олимпийских игр – биатлониста Александра Попова. В прошлые годы в «Снежном снайпере» выступала их старшая сестра Анастасия, собравшая на турнире немалую коллекцию наград. Теперь в деле и младшие – они уже добились первых побед на районном этапе.– говорят девочки. –