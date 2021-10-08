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В Советском районе Минска 9 октября пройдет субботник

Субботник по наведению порядка и благоустройству городских территорий пройдет 9 октября в Советском районе Минска. Об этом sb.by сообщили в администрации района.


В этот день на транспортной развязке МКАД – Логойский тракт высадят кусты, а на кладбище "Военное" по ул. Козлова; ул. Цнянская, 9,11,13; бульваре Мулявина, 3, 5; пр-т Независимости, 42 и на прилегающей к общежитию по ул. Я. Коласа, 28 территории уберут опавшую листву. Также в рамках месячника планируется провести акцию по сбору бытовой техники.

В субботнике примут участие трудовые коллективы, студенты, учащиеся, представители общественности и население района.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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