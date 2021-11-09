В Совете Республики обсудили ситуацию на границе Беларуси

В центре внимания — ситуация с мигрантами, сложившаяся у западных границ нашей страны.

Участники заседания отметили, что по «мигрантскому» вопросу муссируется огромное количество фейков и слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью.

- На самом деле, как неоднократно подчеркивал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, мигранты стремятся не в Беларусь. Они бегут от войны, нищеты, голода и болезней, которые захлестнули их страны. Для мигрантов наша территория — путь в Евросоюз, как они считают, к лучшей жизни, - по итогам заседания отметили в пресс-службе Совета Республики.

В ходе заседания также была высказана обеспокоенность поведением польских властей, которые допускают факты дискриминации в отношении мигрантов, включая применение слезоточивого газа и других спецсредств, запугивание оружием и собаками. Минувшую ночь мигранты провели в невыносимых условиях — намеренно направленные с польской стороны вспышки ярких прожекторов и громкие шумы лишали людей покоя и возможности отдыха.

В настоящий момент, по предварительным данным, у польских границ находится около 500 детей. Сейчас они ограничены в элементарных благах — питьевой воде, продуктах питания. С учетом изменившихся погодных условий существует реальная угроза не только их здоровью, но и жизни.

Также участники заседания выразили возмущение относительно игнорирования ситуации Европейским союзом, который традиционно позиционирует себя как главный проводник прав человека и борец за либеральные ценности. Вместе с тем объективные комментарии от имени Евросоюза по существу сложившейся ситуации пока отсутствуют.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила:

— Белорусы как никто знают цену мира и безопасности. Территория нашей страны неоднократно становилась ареной вооруженных столкновений, развязанных не нами и не по нашей вине. Поэтому мы всегда остро переживаем несправедливость, равнодушие к человеческой беде и попирание всего, что называется человечностью. Мы не можем молчать и оставаться в стороне. Ведь, к сожалению, в результате такой «политики» реально страдают простые люди.

Уже сегодня делегация от Совета Республики и первичной организации ОО «БСЖ» выедет на приграничную территорию для непосредственного изучения ситуации и оказания гуманитарной помощи при необходимости. По результатам будут выработаны и приняты соответствующие меры.

Фото пресс-службы Совета Республики.

