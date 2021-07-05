В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии

– отметил раввин.Отмечается, что война унесла жизни примерно 90% латвийских евреев. Латвия стала одним из центров, где были расположены концлагеря для евреев. Туда попадали и ее жители, и доставленные из иных стран. 4 июля 1941 года Большую хоральную синагогу Риги сожгли нацисты вместе с людьми, которые в то время находились внутри здания. В этот день в Латвии отмечается День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. Гольдшмидт обратил внимание на особую важность того, что память о трагедии Холокоста существует и передается на уровне государства.Фото: пресс-служба СРЕ