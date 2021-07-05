Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин столицы России Пинхас Гольдшмидт заявил, что двойственность политики Латвии по поводу сохранения памяти о Холокосте и одновременной героизации ветеранов СС и коллаборационистов вызывает сожаление, передает РИА Новости.
– Действительно, еврейская община Латвии живет более чем неплохо, развивается, в том числе при поддержке правительства. Однако удивительная двойственность в политике государства, касающейся памяти о Холокосте, имеет место. Власти Латвии до сих пор совмещают память о Холокосте с героизацией латышских коллаборационистов и чествованием ветеранов СС на ежегодных парадах. К сожалению, правительства некоторых стран до сих пор пытаются переписать историю. Я бы порекомендовал им оставить это для ученых и историков, – отметил раввин.
Отмечается, что война унесла жизни примерно 90% латвийских евреев. Латвия стала одним из центров, где были расположены концлагеря для евреев. Туда попадали и ее жители, и доставленные из иных стран. 4 июля 1941 года Большую хоральную синагогу Риги сожгли нацисты вместе с людьми, которые в то время находились внутри здания. В этот день в Латвии отмечается День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. Гольдшмидт обратил внимание на особую важность того, что память о трагедии Холокоста существует и передается на уровне государства.
Фото: пресс-служба СРЕ
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В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии
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