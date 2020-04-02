В Совет Республики седьмого созыва поступило 819 обращений

Каждый человек, обращающийся за помощью в органы власти и управления, должен быть услышан. Об этом на открытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва заявила спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики напомнила, что 5 декабря 2019 года на встрече с парламентариями Глава государства акцентировал внимание на вопросах организации работы с обращениями граждан. Наталья Кочанова убеждена:

— Каждый человек должен быть услышан. За период работы Совета Республики в новом составе к нам поступило 819 письменных и устных обращений. Это почти вдвое больше, чем за весь 2019 год. В основном люди обращаются по вопросам качества работы жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, судебных споров. Наибольшее количество обращений приходится на город Минск, Минскую, Брестскую и Могилевскую области.

Спикер также сообщила, что Совет Республики вышел с инициативой о взаимодействии с Республиканским научно-практическим центром детской онкологии, гематологии и иммунологии:

— При центре будет создан попечительский совет, в который войдут сенаторы. Рассчитываем, что наше сотрудничество принесет реальную пользу детям, привлечет внимание общественности к этой проблеме.

Еще одно важнейшее направление деятельности белорусских сенаторов — работа с молодежью. Наталья Кочанова уточнила:

— Многое из намеченного нами уже реализовано. Так, завершается формирование Молодежного совета, который объединит 70 наиболее активных представителей молодежи, выдвинутых от областей и города Минска. В сессионный период нам предстоит провести его первое заседание.