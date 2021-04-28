Теперь в социальной сети есть функция "Дуэты". Благодаря ей пользователи смогут снимать свои версии любимых клипов. Об этом проинформировала Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу соцсети.
Новинку уже оценили многие звезды. Среди них Ёлка, Хабиб, Cream Soda, PIZZA, IOWA и другие. Теперь россияне получили возможность спеть вместе с кумиром или повторить танец популярного блогера.
Для того чтобы снять дуэт, при просмотре клипа нужно нажать на специальную кнопку в правой части экрана – откроется камера "ВКонтакте" и можно будет начать запись. Когда пользователь снимет дуэт, автор оригинального видео получит уведомление об этом.
Функция уже доступна на всех мобильных устройствах в последней версии приложения "ВКонтакте" для iOS и Android.
По словам технического директора социальной сети Александра Тоболя, "Дуэты" дают массу возможностей для творчества и вдохновения.
– С появлением "Дуэтов" пользователи "ВКонтакте" смогут создавать еще более интересный контент: теперь любимого блогера можно подержать на ладошке или перевернуть себя вверх тормашками, – пояснил он.
Фото: pixabay.com
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В соцсети "ВКонтакте" появилась новая функция
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