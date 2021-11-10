В Солигорской ЦРБ ежедневно уменьшается количество госпитализированных пациентов с COVID-19

– рассказал медик.Он также прокомментировал ситуацию, связанную с тем, что солигорчанка высказала недовольство в социальной сети по поводу закрытия областного детского ковидного отделения, где она находилась вместе с ребенком. Женщину и других маленьких пациентов для дальнейшего лечения перевели в стационар взрослой больницы.– объяснил врач.Александр Кисель также подчеркнул, что лечебный процесс, в том числе и маленьких пациентов с коронавирусом, бесперебойный. Стационар КВД уже выведен из красной зоны, и он уже принимает плановых больных.Фото Таты Кавериной