В Солигорской ЦРБ ежедневно уменьшается количество госпитализированных пациентов с COVID-19

О ситуации с коронавирусом в регионе рассказал главврач Солигорской ЦРБ Александр Кисель в эфире местного телеканала.
– Заболеваемость пошла на спад. Ежедневно количество выписанных пациентов превышает число госпитализированных. Мы, выполняя поставленные Минздравом задачи, не приостанавливали оказание плановой медпомощи, – рассказал медик.
Он также прокомментировал ситуацию, связанную с тем, что солигорчанка высказала недовольство в социальной сети по поводу закрытия областного детского ковидного отделения, где она находилась вместе с ребенком. Женщину и других маленьких пациентов для дальнейшего лечения перевели в стационар взрослой больницы.
– Для оптимизации пациенты из отделения, которое было развернуто на базе кожно-венерологического диспансера, были переведены в инфекционное отделение. Причин было несколько: во-первых, мы должны оказывать помощь пациентам и с кожными заболеваниями. Во-вторых, логистика оказания помощи пациентам, которая касается и лабораторных исследований, и инструментальных методов исследования, в нашей больнице организована гораздо лучше. Поэтому для пациентов было отведено отдельное крыло из трех палат в корпусе Б, – объяснил врач.
Александр Кисель также подчеркнул, что лечебный процесс, в том числе и маленьких пациентов с коронавирусом, бесперебойный. Стационар КВД уже выведен из красной зоны, и он уже принимает плановых больных.
Фото Таты Кавериной