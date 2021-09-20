В Солигорском районе во время застолья пенсионер присвоил себе кошелек знакомой: возбуждено уголовное дело

12 сентября 2021 года компания отмечала успешный сбор урожая в одной из деревень Солигорского района. После застолья сельчанка обнаружила, что у нее пропал кошелек.
– Утром 15 сентября за помощью в райотдел милиции обратилась жительница Солигорского района: во второй половине дня 12 сентября года у нее пропал кошелек с деньгами. В течение дежурных суток оперативники установили подозреваемого в краже кошелька, – пояснили sb.by в ГИОС Солигорского РОВД.
Было установлено, что пострадавшая обронила свой кошелек 12 сентября, будучи в гостях. Его нашел сосед, который также был в компании. Причиненный потерпевшей ущерб составил более 150 рублей.
16 сентября 2021 года в отношении 68-летнего пенсионера было возбуждено уголовное дело по факту совершения им кражи по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси. Фигуранта задержали. Известно, что ранее к ответственности он не привлекался.
– Не стоит пытаться незаконно нажиться за счет чужого имущества. Как за присвоение найденных вещей, так и за кражу предусмотрена уголовная и административная ответственность, – подчеркнули в милиции.