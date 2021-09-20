В Солигорском районе во время застолья пенсионер присвоил себе кошелек знакомой: возбуждено уголовное дело

– пояснили sb.by вБыло установлено, что пострадавшая обронила свой кошелек 12 сентября, будучи в гостях. Его нашел сосед, который также был в компании. Причиненный потерпевшей ущерб составил более 150 рублей.16 сентября 2021 года в отношении 68-летнего пенсионера было возбуждено уголовное дело по факту совершения им кражи по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси. Фигуранта задержали. Известно, что ранее к ответственности он не привлекался.– подчеркнули в милиции.