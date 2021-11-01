В Солигорском районе мошенник перепродал авто солигорчанки: возбуждено уголовное дело

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Об этом sb.by рассказали в– пояснили в райотделе.Известно, что фигурант и ранее привлекался к уголовной ответственности: за кражу, злостное уклонение от отбытия наказания в виде исправительных работ, мошенничество и невыполнение требований превентивного надзора.напомнили в милиции.