В Солигорском районе мошенник перепродал авто солигорчанки: возбуждено уголовное дело

31-летний житель Солигорского района под предлогом приобретения авто в рассрочку завладел «Мерседесом» горожанки и распорядился им по своему усмотрению.
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Об этом sb.by рассказали в ГИОС Солигорского РОВД.
– Мужчина приобрел авто в рассрочку, но, как оказалось, возвращать сумму в размере 12 тыс. рублей он не собирался. Автомобиль он продал. Бизнес-схема предприимчивого гражданина квалифицирована по ч. 3 ст. 209 УК – мошенничество, совершенное в крупном размере. На момент возбуждения уголовного дела, 29 октября 2021 года, подозреваемый уже находился под стражей за другое мошенничество: по аналогичной схеме он завладел и перепродал автомобиль «Опель», – пояснили в райотделе.
Известно, что фигурант и ранее привлекался к уголовной ответственности: за кражу, злостное уклонение от отбытия наказания в виде исправительных работ, мошенничество и невыполнение требований превентивного надзора.
– Сделки по купле-продаже автомобилей должны заключаться в письменной форме с обязательной государственной регистрацией данного договора в регистрационных подразделениях ГАИ. Договор купли-продажи автомобиля вступает в законную силу с момента его регистрации в подразделении ГАИ, – напомнили в милиции.