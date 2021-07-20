Об опасной находке в деревне Саковичи Солигорского района в милицию сообщили 17 июля 2021 года. Недалеко от места массового отдыха горожане обнаружили предмет, похожий на подвергшуюся коррозии гранату.
Об этом sb.by рассказали в ГИОС Солигорского РОВД.
На месте работали сотрудники милиции и специалисты саперно-пиротехнической службы внутренних войск. Установили, что находка – ручная граната РГ-42 периода Великой Отечественной войны.
– Такие находки все еще представляют опасность: подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут взорваться в любой момент, визуально определить степень опасности таких предметов очень сложно. Спровоцировать взрыв может любое воздействие: к примеру, солнечные лучи и незначительная вибрация. Важно понимать, что сам боеприпас не может сгнить или разложиться, а наличие коррозии корпуса только повышает вероятность самопроизвольной детонации, – уточнили в оперативно-дежурной службе Солигорского РОВД.
Правоохранители напоминают: при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, или взрывного устройства необходимо удалиться на безопасное расстояние (не менее 50 метров) и сообщить о находке в милицию. Ни в коем случае не стоит самостоятельно исследовать обнаруженные боеприпасы или подозрительные предметы и тем более обезвреживать их. Категорически запрещается вскрывать и осматривать подозрительные предметы, заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами, пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле, оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный предмет.
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В Солигорском районе обнаружена граната периода Великой Отечественной войны: на месте работали саперы
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