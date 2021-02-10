В Солигорском районе ищут без вести пропавшего 20-летнего парня

Сотрудники Солигорского РОВД устанавливают местонахождение без вести пропавшего Сергея Сергеевича Баранчика, сообщает УВД Минского облисполкома.
Пропавший 2000 года рождения является уроженцем Солигорска. Он был зарегистрирован и проживал в городском поселке Старобин. С 13 декабря перестал выходить на связь с родственниками, его местонахождение неизвестно.
Отмечается, что на вид молодому человеку 20–22 года, рост около 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы прямые темно-русые, челка зачесана на правый бок, голос звонкий, речь ясная. Имеет следы порезов на левом и правом предплечьях.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Солигорский РОВД по телефонам: (80174) 33-20-25, (80174) 28-22-02, (8029) 349-71-41, (8033) 352-74-54.
Фото: minobl.mvd.gov.by
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