В Солигорском районе фиксируется снижение заболеваемости COVID-19

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В Солигорском зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что в настоящий момент противоэпидемические мероприятия проводятся в 60 организациях, где были зарегистрированы случаи COVID., - пояснили в центре.рассказала главврач центра.В эфире также отметили, что в регионе еще не фиксировались случаи заболевания омикрон-штаммом.