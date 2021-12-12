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В Солигорском районе фиксируется снижение заболеваемости COVID-19

В Солигорском районе снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции.  Но уровень заболеваемости по-прежнему высокий: показатели втрое превышают летние цифры. Об этом рассказали в эфире Солигорского телеканала. 

Фото из архива

В Солигорском зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что в настоящий момент противоэпидемические мероприятия проводятся в 60 организациях, где были зарегистрированы случаи COVID.  

- Помимо коронавируса циркулируют и другие респираторные инфекции и грипп, но, конечно, не так активно. Основным циркулирующим вирусом в Беларуси остается вариант коронавируса "дельта", против которого, по данным ВОЗ, эффективны существующие вакцины. Поэтому сейчас удачное время сделать прививку. В Солигорском районе первую дозу вакцины получили 33% населения, полностью привиты 22% жителей, более тысячи человек прошли ревакцинацию, - пояснили в центре. 

- Учитывая, что сейчас идет снижение заболеваемости коронавирусом, и фиксируется относительно невысокий уровень заболеваемости другими респираторными инфекциями, сейчас благоприятный период для проведения вакцинации. В районе имеются российские вакцины "Спутник V", "Cпутник Лайт", китайский препарат "VeraCell", - рассказала главврач центра. 

В эфире также отметили, что в регионе еще не фиксировались случаи заболевания омикрон-штаммом. 
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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